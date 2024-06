Centenario degli scout, oggi e domani si celebra la fondazione

Con due giornate di festa, gli scout di Rocca San Casciano concluderanno oggi e domani le celebrazioni del centenario della fondazione del loro gruppo. Il programma prevede oggi alle 16 il ritrovo presso il Foro Boario, cui seguirà la presentazione del libro ‘Il ritorno dei cento passi’, con prefazione della deputata Rosaria Tassinari, sindaca di Rocca dal 2009 al 2019, che interverrà con una relazione, insieme ai responsabili dell’Agesci di Forlì, Francesco Strocchi e Sofia Rapeli. Alle 17 sarà inaugurata la mostra fotografica del centenario. Alle 18.30 incontro-dibattito sul tema ‘Educare alla felicità’, con monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonatola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei, e don Giovanni Amati, parroco di Rocca. Alle 20 cena scout ed ex scout, "con fuoco sandrone e stufato" (iscrizioni nella tabaccheria della Lavinia, 339.1569038). Domattina sempre al Foro Boario alle 9.30 giochi per bambini, messa alle 11.45, alle 12.30 apertura degli stand gastronomici "con pranzo per tutto il paese", ore 15 foto di gruppo, saluti e chiusura delle manifestazioni centenarie. La fondazione del reparto Guido Negri, avvenuta il 6 gennaio 1924, fu opera di don Antonio Tabanelli. Attualmente sono responsabili del gruppo Beatrice Frassineti e Stefano Fabbrica.

q.c.