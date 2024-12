Centro, accese le luminarie. Fra una settimana il videomapping. E da oggi cambia la sosta

Era il primo vero assaggio del Natale 2024: ieri nelle vie del centro si sono accese le luminarie, come a illuminare, nelle speranze del Comune e degli esercenti, il periodo più importante dell’anno per gli affari. Le luci sono tornate così protagoniste, nonostante le polemiche degli anni scorsi. "Ma per noi sono un investimento", ha detto più volte il sindaco Gian Luca Zattini difendendo la propria scelta.

Le festività devono in realtà entrare nel vivo. Anche se il primo riscontro è stato subito positivo. Il clou sarà esattamente fra sette giorni. Il calendario, quest’anno, fa coincidere l’Immacolata con una domenica. E proprio l’8 dicembre, come vuole la tradizione, si accenderanno altre luci: l’albero di Natale (sintetico) in piazza, avvolto da drappi color porpora. E soprattutto si accenderà il videomapping che animerà i palazzi tutt’intorno e San Mercuriale. Il tema, adatto al sapore delle feste, sarà ‘La fabbrica di cioccolato’.

Un po’ alla volta tutte le componenti del Natale in centro entrano in azione: la pista ellittica per il pattinaggio su ghiaccio, attorno alla statua di Aurelio Saffi, era già funzionante per giovani e meno giovani. E tra i provvedimenti più attesi c’è anche quello che riguarda i parcheggi: a partire da oggi, la sosta nelle strisce blu è gratuita dopo le 13 per due ore, purché si esponga il disco orario (attualmente nei giorni feriali si paga fino alle 18; il sabato fino alle 15). Insomma, tutti potranno frequentare il centro al pomeriggio: per l’aperitivo, la passeggiata, lo shopping, senza pagare (fino al 6 gennaio). Il disco orario è il provvedimento che, in questi casi, assicura una turnazione delle auto nel corso della serata, in maniera che chi arriva più tardi riesca comunque a trovare un posto.