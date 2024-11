Spunta la stella dello chef Carlo Cracco al Grand Hotel di Castrocaro

Forlì, 13 luglio 2024 – Il Grand Hotel e la Lucia Magnani Health Clinic di Castrocaro si arricchiscono di una nuova, prestigiosissima, stella. A breve le due eccellenze dell’universo alberghiero e del benessere accoglieranno nel proprio team lo chef Carlo Cracco, nome altisonante del mondo della ristorazione. Una collaborazione iniziata, in sordina, già da qualche tempo e destinata a formalizzarsi in una partnership con ogni probabilità a partire dal mese di settembre.

Il primo importante indizio del grande colpo, in attesa dell’annuncio ufficiale, è stato un evento privato ma molto partecipato (almeno cento persone) quale la cena di fine anno sportivo della Pallacanestro Forlì 2.015. Per celebrare la stagione caratterizzata dalla vittoria della Coppa Italia, c’era il pluripremiato chef. Il collezionista di stelle Michelin, forchette del Gambero Rosso e cappelli della guida dell’Espresso ha preparato i piatti direttamente nella terrazza panoramica del Grand Hotel: tre portate, oltre ad aperitivo e dolce, con il celebre uovo marinato apprezzatissimo dagli ospiti. Tra un risotto e una tagliata con riduzione di verdure, è parso evidente che la presenza di Cracco non era casuale o sporadica. Poche sere dopo il basket, del resto, il discepolo di Gualtiero Marchesi ha messo nuovamente a disposizione la propria arte per una platea esclusiva del Grand Hotel.

La moglie di Cracco, Rosa Fanti, è romagnola di Santarcangelo. E avrebbe avuto un ruolo chiave nello sbocciare del rapporto: cliente abituale del resort dove si pratica il metodo scientifico per vivere meglio e più a lungo, la dolce metà del guru della ristorazione è solita testimoniare sui social i soggiorni all’insegna della salute e del benessere. Lo stesso ‘maestro’ è stato ospite più volte a Castrocaro. Presenze che ormai non destano più sorpresa.

Nozze tra numeri uno, dunque: la Lucia Magnani Health Clinic è una realtà rinomata a livello internazionale, recentemente inserita da Vogue tra le prime 5 spa in Europa e premiata con il prestigioso Beauty Award 2024; il Grand Hotel da sempre accoglie numerosi vip, figure istituzionali di caratura mondiale, imprenditori, cantanti, sportivi e star dello spettacolo.

Difficilmente l’accordo in via di definizione prevederà una collaborazione quotidiana con Cracco in persona: lo chef, comunque, sarà chiamato a improntare con il proprio stile l’offerta gastronomica. Un colpo importante per il turismo termale e il comprensorio forlivese.