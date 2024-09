Chitarre e romanze dal mondo: torna ’Appennino in musica’

Proseguono a Premilcuore le manifestazioni del progetto ‘Appennino in Musica’. Oggi alle 21 presso la ‘Residenza d’artista’ di viale Marconi 8, si terrà la prova generale aperta al pubblico del concerto ‘Chitarre e romanze dal mondo’, organizzato dai dirigenti del progetto Appennino in Musica, in collaborazione col l’Accademia Distretto della Musica, il Comune e la Pro loco di Premilcuore. Anticipa il maestro Pier Luigi Colonna, direttore e chitarra della manifestazione musicale: "Il concerto di martedì sera è la prova generale di un laboratorio in corso nella Residenza d’artista a Premilcuore con la Italian Youth Guitar Orchestra, formata da 8 chitarristi (Denis Mastropietro, Stephen Richard Fignoni, Silvia Talamonti, Saverio Fogliaro, Edoardo Martinelli, Emanuele Pratelli, Francesca Renzi, Arianna Delrio, Francesco Bergonzani, Valerio Tarabù) e 4 strumentisti d’orchestra (Zubytskyi Volodymyr al violoncello, Desislava Kondova al violino, Zulma Liliana Jaime al flauto traverso e Stefano Zinetti al clarinetto), insieme al soprano Ilona Mataradze. Questo concerto debutterà a Rimini il 5 settembre al Teatro Galli, in occasione della 74ª Sagra Malatestiana. Poi andremo in tournée in Spagna e in giro per il mondo, passando per varie città d’Europa. La serata di Premilcuore è la prova generale o la ‘Prima della prima’, aperta al pubblico". Aggiunge Colonna: "Ringrazio il maestro Aldo Tarditti di Aosta, che è una leggenda nel mondo dell’opera, perché partecipa al nostro progetto come maestro collaboratore". Il concerto si svolgerà in due parti. Nella prima il maestro Colonna sarà protagonista come chitarra solista, nella seconda assumerà il ruolo di direttore d’orchestra e chitarra, guidando con tutta la sua bravura ed esperienza gli 8 chitarristi, i 4 strumentisti al flauto, clarinetto, violino e violoncello, nonché il soprano Mataradze.

"In coda – conclude Colonna – eseguiremo anche un brano dedicato come omaggio al maestro uruguaiano Alfredo Speranza, legato a Rimini". Il concerto spazierà fra le musiche di Heitor Villa-Lobos, Verdi e Donizetti. Conclude il maestro Colonna: "Erano più di dieci anni che avevo in mente questo concerto musicale ‘Chitarre e romanze dal mondo’ ed ora si sta realizzando, grazie al progetto Appennino in Musica nella Residenza d’artista di Premilcuore".

