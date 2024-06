"Ci impegneremo per portare qui. Cau e altri servizi"

Silvia Mazzoni, cosa pensa dell’attuale viabilità del territorio comunale?

"Gli enti e le istituzioni, che hanno competenze nel nostro territorio, vanno sollecitate, anzi pressate con ogni mezzo lecito, soprattutto quando il problema da risolvere è molto grave per i cittadini, come quello della strada provinciale della ‘Riva della Pappona’ e delle altre. Evidentemente questo non è stato fatto. Sul ponte di ‘Ca’ Stronchino’ riteniamo che il Comune avrebbe fin da subito dovuto procedere al ripristino, finanziandolo con le generose donazioni ottenute da privati e risorse proprie. Questo avrebbe consentito di avere velocemente un’alternativa sicura alla ‘Riva della Pappona’, che ci avrebbe liberati dall’ansia di un possibile crollo dell’ancora unica via di uscita e accesso al paese".

Cosa fareste per migliorare i servizi socio-sanitari?

"I servizi sanitari sono decisi ed erogati dall’Ausl. Ma la nostra storia passata dimostra che quando un bravo amministratore si impegna, ottiene. Riportare a Modigliana quello che c’era prima del mandato Dardi è uno dei nostri obiettivi principali. Vogliamo anche richiedere l’apertura di un Cau, Centro di assistenza urgenza, dove è possibile ricevere gratuitamente cure immediate per problemi di salute urgenti ma non gravi. Chiederemo di aderire alla sperimentazione del ‘Progetto di vita’ che vuole, per le persone con disabilità, non solo cura e assistenzialismo ma inclusione che valorizzi ogni singolo individuo. Per quanto riguarda i servizi sociali, monitoreremo e rafforzeremo quelli esistenti e, se possibile, li amplieremo prestando particolare attenzione alle fasce più deboli".

Quali i punti di forza del suo programma?

"Obbiettivo fondamentale è quello di dare al nostro paese una buona qualità della vita e la permanenza delle attività produttive. Solo questo può garantire la sopravvivenza di Modigliana e renderla attrattiva per nuovi residenti. Perché questo avvenga bisogna assicurare il mantenimento e la qualità dei servizi socio sanitari e scolastici, un paese pulito, decoroso, accogliente e sicuro, con attività ludico- ricreative, ginnico-sportive e culturali".