Ciaspolata al Casone della Burraia

La guida Aigae Emiliano Conficoni, in collaborazione con il Gruppo escursionistico La Lama e Stacca la spina Trekking propone domenica 12 il ‘Ciaspolone’ ovvero la ciaspolata del Casone della Burraia tra le abetine e i crinali del Parco nazionale e della Romagna Toscana. Si parte alle 8,30 dal ristorante ‘I faggi’ al Passo della Calla verso il Monte Gabrendo. L’escursione è di difficoltà medio-facile, lunga 8 km (ascesa 500m circa) della durata di 9 ore (soste comprese). Quota 15 euro e possibilità di noleggio ciaspole. Info: 349.5693757; 338.9297776. "Complice purtroppo la chiusura della stazione invernale – commenta Conficoni – gli appassionati e le famiglie hanno trovato nelle ciaspole il mezzo più adatto e alla portata di tutti per godere dei paesaggi innevati di Campigna-Monte Falco in questo inizio 2025".