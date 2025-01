Cicloturismo, Civitella punta al finanziamento

Il Comune di Civitella partecipa al bando ‘Bici in Comune’, per favorire la mobilità ciclistica e il cicloturismo sul territorio, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani - Dipartimento per lo Sport, per il tramite di ‘Sport e Salute S.p.A.’ e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci).

"Il bando destinato ai Comuni italiani – precisa l’assessore allo sport e ai giovani Francesco Samorani – è volto a finanziare progetti legati al cicloturismo inerenti attività con le scuole aventi ad oggetto la mobilità sostenibile; riqualificazione, innovazione e digitalizzazione dei percorsi ciclabili; realizzazione di nuovi percorsi ciclabili verso zone industriali e commerciali; organizzazione di eventi sportivi ciclistici".

"Nello specifico – aggiunge Samorani – abbiamo presentato la nostra candidatura del primo modulo con la richiesta di 50mila euro, su progetto del Servizio tecnico del nostro Comune per promuovere in primis l’utilizzo della bicicletta, delle ‘due ruote’ appunto, oltre che un turismo sostenibile ed esperienziale. Non trascurabile l’incentivo all’educazione civica e stradale, all’economia green e all’innovazione digitale, oltre che alla diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera".

Il territorio di Civitella è caratterizzato da paesaggio di alta collina che favorisce l’utilizzo di gravel, mtb ed e-bike con l’utilizzo di numerosi percorsi anche in parte segnalati, ma anche sentieri, strade comunali, provinciali, piste forestali e vicinali che raggiungono le numerose frazioni del comune. "Naturalmente – conclude l’assessore Samorani – puntiamo a facilitare la mobilità in bici in particolare delle nuove generazioni e attendiamo fiduciosi il finanziamento del progetto".

Oscar Bandini