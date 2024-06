Cinema sotto le stelle. Arena Eliseo, ’Past Lives’ gratis per 10 lettori

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo dalle 21. Il film in cartellone oggi è Past lives di Celine Song. Il film racconta la storia di Nora e Hae Sung (Moon Seung-ah e Seung Min Yim), due amici d’infanzia molto legati tra loro. I due vengono separati quando la famiglia di Nora decide di emigrare dalla Corea del Sud al Canada e finiscono col perdersi di vista. Crescendo in America, Nora (Greta Lee) riesce a coronare il suo sogno di scrivere per vivere e si trasferisce a New York. Nel frattempo Hae Sung (Teo Yoo) sta svolgendo la leva militare obbligatoria in Corea. Vent’anni dopo i due si incontrano e trascorrono insieme una settimana, durante la quale si ritroveranno ad affrontare nozioni come quella di amore e destino. Domani, poi, sarà il turno di Un colpo di fortuna, l’ultimo lavoro di Woody Allen: Fanny e Jean (Lou de Laâge e Melvil Poupaud) sono una coppia apparentemente perfetta, messa in crisi dall’incontro di Fanny con Alain (Niels Schneider), un suo vecchio amico con il quale inizia una relazione. Tutto precipita e a metterci lo zampino, come sempre, sarà il caso. Sabato c’è Tatami diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi che racconta la storia di Leila (Arienne Mandi), una judoka iraniana, che prende parte al Campionato mondiale di judo insieme alla sua allenatrice Maryam (Zar Amir Ebrahimi). Leila è intenzionata a vincere, ma a un certo punto dell’incontro riceve un ordine: deve perdere. Domenica è in programma DallAmeriCaruso. Il concerto perduto. Il film documentario diretto da Walter Veltroni, è un omaggio per gli 80 anni dalla nascita di Lucio Dalla. Grazie a filmati integrali ritrovati del concerto di Dalla al Village Gate di New York del 1986, il documentario racconta la nascita di uno dei suoi album più famosi. Lunedì all’arena andrà in scena Chi segna vince diretto da Taika Waititi, racconta una storia vera, quella di una partita di calcio tenutasi nel 2001 durante le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2002. A giocare l’una contro l’altra sono state le squadre delle Samoa Americane e dell’Australia. Il match si è concluso con la sconfitta delle Samoa con un punteggio pari a 31-0, segnando un vero e proprio record come il più ampio scarto di gol in una partita ufficiale. Martedì tocca ad Anatomia di una caduta di Justine Triet, si svolge in una zona remota delle Alpi francesi. Sandra (Sandra Hüller) è una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio undicenne Daniel. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa, gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono di indagare. Mercoledì, poi, ci sarà La Sala Professori. Il film diretto da Ilker Çatak, si svolge in una scuola media tedesca. Carla Nowak (Leonie Benesch), una giovane insegnante entrata da poco a far parte del corpo docente e un giorno scopre una verità scomoda che riguarda una collega che potrebbe essere protagonista di alcuni furti.