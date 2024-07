Cinema sotto le stelle. Oggi gratis per 10 lettori ’La zona di interesse’

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che stasera consegneranno questa pagina alla cassa dell’arena Eliseo a partire dalle 21. Il film che verrà proiettato questa sera è La zona di interesse di Jonathan Glazer, vincitore del premio Oscar come miglior film internazionale e come miglior sonoro. La macchina da presa segue la vita quotidiana di una famiglia tedesca che vive accanto al campo di concentramento nazista di Auschwitz durante la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia Höss abita in un’elegante casa di campagna in riva al fiume, li vediamo fare il bagno con i bambini in estate, come se dietro al loro giardino non ci fossero i forni crematori del campo di concentramento. Il padre di famiglia è Rudolf Höss (Christian Friedel), comandante alla direzione del campo. La vita quasi idilliaca di casa Hoss crea una fortissima dissonanza con la tragedia che si consuma all’interno delle mura, lasciata solo intuire, senza che mai venga davvero mostrata.

Domani tocca a The miracle club, diretto da Thaddeus O’Sullivan. Il film è ambientato nel 1967 e racconta la storia di tre donne, Dolly, Eileen e Lily (Agnes O’Casey, Kathy Bates e Maggie Smith), che vincono un viaggio a Lourdes. Giunte a destinazione, hanno una sorpresa: la figlia di una loro amica, recentemente defunta, si aggiunge inaspettatamente al loro viaggio. La giovane new entry, Chrissie (Laura Linney), non solo complica le cose, ma porta a galla diversi conflitti e traumi nascosti.

Sabato c’è il secondo capitolo di Dune di Denis Villeneuve. Dopo una serie di prove, Paul Atreides (Timothée Chalamet) è diventato ormai parte del popolo desertico dei Fremen, sostenuto dall’entusiasta leader Stilgar (Javier Bardem). Si è inoltre profondamente legato a Chani (Zendaya), che fatica però a leggere in un cuore tormentato.

Domenica è prevista la visione di Io capitano, di Matteo Garrone. I giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), partono da Dakar, in Senegal, per affrontare un lungo viaggio verso l’Europa. La loro diventa una moderna odissea attraverso il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e ipocrisia.

Lunedì c’è Foglie al vento di Aki Kaurismäki. Holappa e Ansa (Jussi Vatanen e Alma Pöysti) sono un uomo e una donna soli che si incontrano una notte a Helsinki. I due hanno vite difficili segnate dal disagio e dalla precarietà e per cercare l’oblio trascorrono le loro serate nei bar a ubriacarsi e cantare al karaoke: proprio in una di queste occasioni i loro destini si incrociano.

Martedì c’è One Life. Il film di James Hawes è la vera storia di Nicholas Winton (Anthony Hopkins), agente di borsa britannico figlio di ebrei tedeschi che negli anni ’30 salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista.

Mercoledì è in programmazione Bob Marley: One Love di Reinaldo Marcus Green. Un omaggio alla vita e alla carriera di una delle icone musicali più celebri di sempre, capace di unire i popoli tramite il messaggio di amore universale trasmesso dalla sua musica. Bob Marley è interpretato da Kingsley Ben-Adir.