’Colpi di scena’, ecco il terzo atto. Paure, sogni e avventure sul palco

Nella sua terza giornata, ‘Colpi di scena’, la biennale internazionale di teatro per ragazzi e giovani organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri e Ater, si svolgerà tra Forlì e Faenza con cinque diversi spettacoli. Sarà la nuovissima produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri ‘Bella, bellissima’, presentata in prima nazionale, ad aprire la giornata alle 10 al teatro Piccolo di Forlì. Lo spettacolo, firmato da Nadia Milani, si interroga su che cosa sia, oggi, la bellezza, su chi abbia il diritto di giudicarla. Domande che riguardano un tema sempre attuale e alle quali lo spettacolo vuole rispondere tornando alle origini del non-giudizio, quello che bambini e bambine naturalmente praticano ogni giorno.

Alle 11.30 al Testori, il Collettivo Clochart presenta Down. La storia narra della paura di una madre di mettere al mondo una figlia con la sindrome di Down e del coraggio di una figlia di affrontare le paure a cui la vita la sottopone: una storia d’amore, fatta di pazienza e ascolto. Sarà un’altra prima nazionale quella che si terrà al Diego Fabbri alle 14.30: la compagnia catalana Farrés Brothers presenta Orbital. Sono protagonisti Mariona, Yuri e Nil, tre bambini che giocano ai marziani. Diventata adulta, Mariona sta per realizzare il sogno dei tre: viaggiare davvero nello spazio, ma non vuole andarsene senza salutare i suoi amici. Il festival si sposterà poi a Faenza dove, alle 16.30 al teatro Europa, sarà presentata un’altra nuova produzione di Accademia Perduta: ‘Granny e Lupo’ della compagnia Tcp ‘Tanti cosi progetti’: un’originale rivisitazione della favola di Cappuccetto Rosso.

L’ultimo appuntamento della giornata andrà in scena al Masini di Faenza dove, alle 18, il Circo Carpa Diem presenterà Doppiozero, spettacolo di circo contemporaneo con due buffi e teneri personaggi che leggono a testa in giù sospesi a un palo e vanno in bicicletta pedalando con le mani. Un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni 50, dalle cronache radiofoniche e da quella voglia di vivere che si respirava nel periodo della ricostruzione.

Domattina alle 10 al Piccolo, in chiusura della kermesse, è in programma Candido del Teatro Due Mondi: lo storico gruppo faentino ha allestito il celebre romanzo filosofico di Voltaire per un pubblico di tutte le età a partire dai 6 anni. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, salvo disponibilità di posti. Info: www.accademiaperduta.it.