’Colpi di scena’: teatro itinerante. Al via con ‘Il segreto di Barbablù’

Prende il via da lunedì ‘Colpi di scena’ la biennale internazionale di nuove produzioni teatrali per ragazzi organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri, con la direzione artistica di Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, e Ater Fondazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Quattro gli spettacoli in programma, dalle ore 15.30 in poi, in scena in altrettanti spazi teatrali della città: San Luigi al Testori, dall’ExATR al Diego Fabbri. Il primo appuntamento della giornata è alle 15.30 al San Luigi con ‘Il segreto di Barbablù’ della compagnia Teatro Perdavvero. Uno spettacolo, prodotto da Accademia Perduta/Romagna Teatri, tratto dalla celebre storia di Perrault e che, grazie alla vicenda del sanguinario Barbablù, porta alla luce una storia sulla paura e sul suo superamento. Alle 17 al Testori la compagnia Rasoterra Circo presenta ‘Boa – uno spettacolo salvagente’ diretto da Juliette Hulot. A caccia della felicità si può correre tutta la vita senza mai raggiungerla anche se può nascondersi proprio è dietro l’angolo. Fra peripezie del corpo e acrobazie della mente, Boa è un viaggio alla ricerca di momenti di felicità, in una delicata e coinvolgente riflessione sull’importanza di cogliere le sensazioni del qui e ora. Il programma prosegue all’ExATR dove, alle ore 18.30, andrà in scena la prima nazionale di ‘Hansel e Gretel, fratelli unici’ presentato da Arte e Salute Ragazzi/La Baracca Testoni Ragazzi. Lo spettacolo riprende le tracce della fiaba Hansel e Gretel, giocando, pensando e intrecciando storie note e vissuti personali, legati a una delle relazioni più sfaccettate della storia e delle storie: essere sorelle e fratelli.

La prima giornata del festival si chiuderà alle ore 20, al Diego Fabbri, con ‘La ragazza dei lupi’, nuova produzione del teatro Gioco Vita tratta dall’omonimo romanzo di Katherine Rundell vincitore del Premio Hans Christian Andersen, il più prestigioso riconoscimento attribuito ai libri per ragazzi. Un ‘liberalupi’ è il contrario di un domatore: accoglie un lupo cresciuto in cattività e gli insegna a vivere di nuovo tra i boschi. Un’avventura tra boschi innevati e lande ghiacciate, che parla di coraggio, di amicizia, di fiducia, di ragazzi e bambini che provano a cambiare le cose. Tutti gli spettacoli sono gratuiti fino a esaurimento posti. Per informazioni: www.accademiaperduta.it.