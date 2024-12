Concerto di Natale al quartiere Romiti: musica e solidarietà per le famiglie colpite dall'alluvione

Un appuntamento che unisce musica e solidarietà: il tradizionale ‘Concerto di Natale’ del quartiere Romiti, giunto alla sua 23° edizione, tornerà il 26 dicembre alle 16.30 al palazzetto dello sport. L’evento, organizzato in collaborazione con la parrocchia di Santa Maria del Voto, è a ingresso libero e avrà anche una finalità benefica: "Il ricavato – spiegano gli organizzatori – sarà devoluto, tramite la Caritas, alle famiglie dei quartieri di Villanova e San Benedetto, colpite dall’alluvione di settembre".

Il concerto, nato grazie all’intuizione di Walter Valmori, storico presidente della circoscrizione e ideatore dell’iniziativa, è ormai una ricorrenza fissa delle festività natalizie forlivesi. "Vogliamo portare avanti il lavoro avviato da Walter – spiega Nadia Fornasari, vedova Valmori –, portare un messaggio di serenità e ricordare che anche nei momenti bui bisogna avere speranza. La musica è uno strumento che ha la forza di unire le persone".

Il programma si preannuncia particolarmente ricco: "Sul palco si esibiranno – prosegue Fornasari – il tenore Domenico Menini, il baritono Gianandrea Navacchia, il pianista compositore Andrea Missiroli e i soprani Scilla Cristiano ed Eleonora Benetti. Quest’ultima rappresenta una scoperta speciale: da bambina cantò l’inno nazionale durante le Olimpiadi invernali del 2006 e frequentava il nostro oratorio parrocchiale. Ad accompagnarli, i cori Vincenzo Bellini di Budrio e Quadrivium di Medicina (provincia di Bologna), diretti da Paola del Verme, insieme all’ensemble di fiati e archi dell’Istituto Masini". Il pomeriggio sarà condotto da Alessandro Galli. Tra i brani in programma figurano capolavori intramontabili come il Va, pensiero e Un dì felice, eterea di Giuseppe Verdi, Il barbiere di Siviglia di Rossini, l’Hallelujah di Handel.

"Durante il concerto ci sarà anche una sorpresa – dichiara il pianista e professore, Pierluigi Di Tella –, un omaggio dedicato all’istituto Masini, in vista del suo centenario che si celebrerà nel 2026". Si prospetta quindi un Santo Stefano ricco di emozioni in cui farsi trasportare dalla lirica e dal bel canto. "Siamo lieti di collaborare con il quartiere Romiti – sottolinea il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno –. È una delle zone della città con una forte dimensione comunitaria, in cui esiste un legame stretto tra parrocchia, associazioni, attività economiche e cittadini. Questo si traduce in un grande senso di solidarietà e supporto reciproco quotidiano, che si è manifestato in modo evidente durante l’alluvione del 2023. Walter Valmori, un cittadino con la ‘C’ maiuscola, incarnava appieno questo impegno civile con il suo motto: fare il bene per bene conviene a tutti".

Per informazioni: 340.7666559, 335.5866330 – nadia.fornasari@libero.it, d.loriano@tiscali.it.