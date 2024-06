Corso Mazzini in festa: "Altro che degrado"

Grande partecipazione venerdì scorso alla cena di vicinato nel cuore di corso Mazzini organizzata dall’associazione ‘Idee in corso’. Un lungo tavolo, a partire dal civico 79 fino a porta San Pietro, ha accolto più di settanta persone, ciascuna delle quali ha collaborato per l’organizzazione e l’allestimento dell’evento.

La zona, spesso descritta come degradata ha dimostrato ancora una volta di avere una fervida vita comunitaria, infatti, la cena ‘sotto le stelle’ è un appuntamento fisso che raccoglie da tempo tanti consensi. Vista la buona riuscita dell’iniziativa i membri dell’associazione si dicono soddisfatti: "Ognuno ha portato del cibo da condividere, questo ci ha permesso di assaggiare piatti della tradizione italiana ma anche di paesi stranieri. Un clima piacevole, senza alcun tafferuglio o discussione, che ci ha fatto dire ‘rifacciamolo presto’".

L’associazione nasce nel 2019, per migliorare la qualità di vita dei residenti e dei lavoratori del quartiere. In questi anni oltre ai momenti conviviali serali, tanti sono stati gli eventi organizzati da ‘Idee in corso’ per riavvicinare i cittadini al centro storico come il progetto ‘Particolari’, dove residenti e botteghe hanno aperto le loro porte per un giorno; il laboratorio e la biblioteca di quartiere all’interno della galleria Mazzini dedicata ai più piccoli e la recente passeggiata con gli amici a quattro zampe che ha animato la via il 18 maggio. Insomma, ben altra immagine per il corso rispetto agli episodi di degrado attorno alla galleria Saffi (sfociati addirittura in un tentato omicidio), dove oggi la situazione sembra più calma.

"L’evento – spiegano gli organizzatori – è stato un esempio tangibile di come la vita di comunità possa essere coltivata e valorizzata in aree urbane spesso trascurate o criticate. La cena è stata l’opportunità di conoscere meglio i propri vicini, scambiando storie e culture diverse in un ambiente sereno e accogliente". L’associazione lavora in squadra con altre realtà forlivesi come Regnoli 41 e Pensiero e azione, con cui condividono lo stesso obiettivo, ovvero promuovere il centro storico: "Se riusciremo in futuro ad allargare la rete – sottolineano i volontari di ‘Idee in corso’ – sicuramente potremo fare di più perché crediamo che la cittadinanza attiva sia una condizione indispensabile per far rivivere il centro".