Cortesi in trecento pagine svela storie e luoghi di Parigi

Parigi è una delle mete più amate dai viaggiatori, ma per quanto si possa visitare, o addirittura viverci più o meno a lungo, si troverà sempre qualcosa d’inedito. Luoghi, personaggi, fatti e monumenti sconosciuti della Ville Lumière sono i protagonisti dell’ultimo libro di Paolo Cortesi (nella foto) dal titolo ‘Cinquanta cose che non sai di Parigi’ edito da Intermedia Edizioni. Il volume verrà presentato domani alle 17.30 alla libreria Feltrinelli (piazza Saffi 38), dove l’autore dialogherà con Sara Zucchi, bibliotecaria e catalogatrice specializzata d’immagini antiche.

Il testo, di oltre 300 pagine, è ricco di curiosità e vicende che, per quanto bizzarre, affondano le loro radici in una profonda ricerca storiografica – lo dimostra la lunga bibliografia finale – condotta da Cortesi. Lo scrittore francese Honoré Balzac scriveva: "Parigi è come un oceano. Gettateci una sonda e non ne conoscerete mai la profondità". È proprio quello che emerge leggendo il testo dell’autore forlivese: la capitale francese nasconde luci e ombre, splendori e miserie e Paolo Cortesi ha voluto raccontarle in cinquanta capitoli dove si susseguono i racconti più curiosi.

Tra questi quello del mastodontico elefante di pietra che doveva sorgere al posto dell’Arco di Trionfo, oppure i terribili delitti commessi da un barbiere e un pasticciere a due passi da Notre Dame o, ancora, la vita sorprendente del mago sepolto nel cimitero di Saint-Vincent. Il libro è frutto dell’amore dell’autore per Parigi e traccia nuove rotte per scoprire la città al di fuori dei tradizionali percorsi turistici.

Paolo Cortesi vive e lavora a Forlì, ha pubblicato diversi saggi di storia, molti dei quali legati alla Romagna, ed è autore del programma televisivo ‘Testimoni’ trasmesso da Rai Storia.

Valentina Paiano