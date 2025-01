Croce Rossa, corso per volontari

Un nuovo corso per diventare volontario della Croce Rossa è in programma a Castrocaro. Mercoledì 5 febbraio alle 20.30 l’iniziativa sarà presentata nella biblioteca comunale Battanini (viale Marconi 115, ingresso anche da via del Lavoro). Nell’occasione sarà illustrato il programma delle lezioni, incentrate sulle nozioni di primo soccorso, protezione civile, trasporto sanitario, soccorsi speciali, quindi le attività socio-assistenziali e quelle a favore dei giovani. Unico requisito richiesto per partecipare al corso è avere compiuto 14 anni. "Un prezioso e lodevole impegno al servizio della comunità – si legge nel volantino della Cri –: fare del bene al prossimo è una carica, una emozione e una passione unica". Info: 334.9413553.