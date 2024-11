Da venerdì catene a bordo da Castrocaro al Muraglione

La stagione delle nevi non è ancora cominciata, ma il freddo sempre più pungente rende più concreto e imminente il rischio di gelate, con conseguente rischio per gli automobilisti.

Proprio per scongiurare quanto possibile il pericolo, l’Anas ricorda che a partire da questo venerdì e fino al 15 aprile sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Sul tratto appenninico della strada statale 3 bis ‘Tiberina’ (ovvero l’E45) l’obbligo è invece già in vigore già dal 1 novembre tra gli svincoli di Canili (chilometro 162,698) e Sarsina Nord (chilometro 195,000). In questi tratti l’obbligatorietà proseguirà fino al 30 aprile.

Per quanto riguarda la strada statale 67 Tosco Romagnola: da Osteria Nuova (confine regionale al chilometro 142,269) al chilometro 187,890 in provincia di Forlì Cesena e dal chilometro 195,690 al chilometro 213,511 a Ravenna e dallo svincolo di Classe (chilometro 217,277) al chilometro 232,377.

In pratica lungo la SS67 l’obbligo è in funzione a cominciare dal confine del Comune di Forlì e prosegue ininterrotto fino al Muraglione, includendo ovviamente anche la parte montana sul versante della Toscana.

L’Anas informa anche che "l’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli".

Inoltre, nel raccomandare prudenza nella guida, si ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Infine, il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile, chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Tutte modalità che consentono di tenere monitorata la situazione delle strade prima di mettersi in viaggio.

Quinto Cappelli