DeCO: il logo sarà definito dalle scuole tramite un contest

Nella seduta della commissione temporanea DeCO (Denominazione Comunale di Origine) del Comune di Forlì è stato approvato il regolamento che dà il via al percorso per la valorizzazione e la promozione delle specialità enogastronomiche locali e dei prodotti tipici tradizionali dell’artigianato forlivese. La commissione, presieduta dall’assessore al marketing territoriale, Kevin Bravi (foto), è composta dai rappresentanti di Cia, Cna, Coldiretti, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti e Legacoop Romagna, e dai consiglieri comunali Massimiliano Pompignoli e Flavia Cattani, nominati in rappresentanza dei gruppi consiliari di maggioranza e minoranza.

Nel corso della seduta sono stati definiti i prossimi step per il coinvolgimento delle scuole nel contest finalizzato all’ideazione, progettazione grafica e realizzazione del logo. "Vogliamo snellire al massimo le procedure per contrarre i tempi e ricevere tutte le candidature entro giugno – spiega l’assessore Bravi – per farlo, procederemo con l’adozione di una delibera di giunta che conterrà l’avviso pubblico destinato ai nostri studenti, alla cui creatività affidiamo la definizione del marchio DeCO. Parallelamente, ci stiamo attivando per stanziare risorse importanti da destinare alla promozione del brand a livello territoriale, anche con il sostegno delle associazioni di categoria. Vogliamo suscitare – conclude – un diffuso interesse e una partecipazione tra i produttori locali, per aumentare la visibilità e l’appeal del nostro territorio".

ma.bo.