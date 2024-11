Detection games: Castrocaro prima in Italia per il miglior fiuto

Sono ormai finiti gli aggettivi per celebrare il valore e l’abilità dei ragazzi del centro cinofilo Compagni di vita di Castrocaro Terme.

Nei giorni scorsi la compagine guidata da Monica De Stein si è aggiudicata il campionato nazionale a squadre di ‘detection games’, giochi di fiuto ideati per consentire al cane di esercitare le naturali doti di investigatore.

Il team termale si è classificato al primo posto lasciandosi alle spalle i veneti di Mai dire Bau e i lombardi di Bau Haus.

Una performance eccezionale completato dagli ottimi risultati ottenuti al campionato regionale di Emilia Romagna e Marche: nel grado I doppietta per gli ‘allievi’ grazie a Michela Spazzoli e Soya, saliti sul primo gradino del podio, e Monica Mambelli e Kore, giunti alla piazza d’onore, mentre tra gli istruttori si è messa in bacheca addirittura una tripletta con i binomi Erica Minarelli e Cristal (primi), Marco Solmi e Famora (secondi) e Franco Mercatali e Sole (terzi) .

Vittoria a mani basse anche nel grado 2 allievi con ai primi tre posti nell’ordine Francesca Zattoni e Diego, Katia Foschi e Leila, Maria Grazia Gordini e Daisy; ottimo secondo posto nello stesso grado ma nella categoria allievi per Ambra Masacci e Loki. Doppio trionfo infine nel terzo grado con Barbara Arfelli e Olivia, prime tra gli allievi, e Roberta Tumidei e Kira, campionesse tra gli istruttori. Felicissima Monica De Stein che dà ora appuntamento alle superfinali Opes cinofilia a Castrocaro il 24 novembre. Un centinaio i binomi qualificati al prestigioso torneo, che si svilupperà nei tre gradi di livello con ricerca su veicoli, in ambiente interno ed esterno, su contenitori vari. Nell’occasione tutta via Vallicelli sarà chiusa al traffico: le prove si svolgeranno infatti tra il centro sportivo Derby 2.0 e il centro cinofilo per garantire la simultaneità delle gare dei vari gradi. Seguiranno il pranzo e le premiazioni, con la consegna dei numerosissimi trofei conquistati dalle magnifiche coppie ai tricolori e ai regionali. I detection games sono adatti a cani di ogni taglia ed età: gare dinamiche e divertenti, destinate a essere risolte a ‘colpi di naso’.

Francesca Miccoli