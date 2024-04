Diabetes Marathon. Tremila partecipanti. Raccolti 40mila euro per aiutare i malati

La Diabetes Marathon ha accolto ieri oltre 3mila persone tra atleti, corridori amatoriali e famiglie, tutti uniti per dire a gran voce che è possibile realizzare un mondo in cui il diabete non abbia più il potere di decidere sulla vita di nessuno. Per l’11ª edizione il percorso ha preso il via da piazza Saffi per poi snodarsi lungo i parchi della città. A presidiare il tragitto, in modo da permettere il transito in sicurezza per tutti i partecipanti, i volontari di Diabete Romagna, delle protezioni civili e il personale dei vigili urbani.

In Romagna si contano circa 78mila persone affette da diabete e dal 2014 la maratona ha lo scopo di tenere alta l’attenzione su questa patologia cronica per la quale non esiste guarigione ma solo gestione. Con l’iniziativa di ieri sono stati raccolti circa 40mila euro, tra donazioni di aziende e privati, che andranno a sostenere i progetti di Diabete Romagna. "Vedere questo evento crescere ogni anno – sottolinea William Palamara, presidente dell’associazione – è un regalo che ci ripaga di tutte le fatiche. La maratona è utile per far capire a chi ha il diabete che può vivere la propria condizione con fiducia. Ancora oggi in tanti nascondono la loro condizione, per vergogna o paura di discriminazioni".

Ieri, nel ‘villaggio’ allestito in piazza Saffi, numerosi partecipanti hanno potuto misurare la glicemia, grazie alle infermiere della diabetologia di Forlì e ai farmacisti comunali di Forlifarma. Non solo, con la collaborazione della Wellness Foundation è stato possibile valutare il proprio stile di vita. L’evento podistico di ieri a Forlì è solo la prima tappa di una lunga maratona di eventi: il prossimo appuntamento è fissato per il 14 giugno a Cesena, dove la Diabetes Marathon verrà arricchita anche di un momento musicale. Il 5 ottobre a Forlì, l’associazione organizzerà un corso dedicato agli operatori sanitari, sotto la direzione del dottor Maurizio Nizzoli. Infine, lo stesso mese, si chiuderanno gli eventi del 2024 con la Diabetes Marathon Health a Rimini.

Per quanto riguarda la gara, nella 10 km femminile è salita sul podio Nausica Barberini Magnani, con un tempo di gara di 37 minuti e 27 secondi; seconda classificata, Celeste Ferrini, che ha percorso il tragitto in 39 minuti e 20 secondi e, infine, terza, Chiara Camporesi, in 40 minuti e 38 secondi. Per la classifica maschile, invece, al primo posto, Simone Giusto, con un tempo di 33 minuti e 1 secondo, secondo Davide Poggi in 33 minuti e 44 secondi, medaglia di bronzo per Gabriele Perugini con 34 minuti e 5 secondi.