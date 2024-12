Disabilità, corso per futuri manager

Venerdì 6 dicembre, presso il laboratorio digitale ‘381 Lab’, si terrà un corso di formazione dal titolo ‘Diversity e Disability Management: principi e opportunità per le imprese’. Attraverso questo percorso si vuole favorire l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come opportunità di crescita ed innovazione sociale. L’evento è gratuito, avrà la durata di 6 ore, dalle 9 alle 15, con docente Valeria Frisio dell’Università di Bologna, presso il ‘381 Lab’, in via del Cavone, 7 a Vecchiazzano, ed è rivolto ad imprenditori, responsabili risorse umane, responsabili qualità ambiente sicurezza e responsabilità sociale, professionisti ed esperti che gestiscono il processo di inserimento lavorativo nelle organizzazioni e che vogliono acquisire maggiori competenze per svolgere in maniera efficace il proprio ruolo.

Il corso sul ‘Diversity e Disability Management’ è organizzato dalla cooperativa ‘Treottouno’ in collaborazione con Anffas Forlì, Fish onlus e Irecoop Emilia-Romagna all’interno del progetto ‘A portata di click: innovazione e tecnologia senza barriere per persone con disabilità’, ed è cofinanziato dall’Unione europea. E’ previsto un numero massimo di circa 20 partecipanti, pertanto gli interessati dovranno trasmettere la propria iscrizione ad Irecoop, con riferimento Sanna Vania-telefono 0543.370671; e-mail: sannav@irecoop.it . Per ulteriori informazioni si può contattare la cooperativa Treottouno-telefono 0543.481866; e mail: segreteria@treottouno.it con referente Luca Bartoletti-cellulare 393.9149809; sito: www.treottouno.it .

Gianni Bonali