Docenti in piazza: adesione molto alta: "No alla legge di bilancio"

È stata molto alta l’adesione allo sciopero di tutti i settori della conoscenza che si è tenuto ieri a livello nazionale, coinvolgendo anche i lavoratori e le lavoratrici del mondo della scuola forlivese che hanno preso parte, in mattinata, a un presidio organizzato in piazza Ordelaffi, organizzato da Flc Cgil. Alcune scuole, inoltre, hanno visto la chiusura anticipata, mentre altri plessi sono rimasti completamente chiusi. Sotto i riflettori, l’urgenza di un contratto di lavoro giusto, ma si è parlato anche della necessità di porre fine a un sistema in cui la precarietà è dilagante, finendo per intaccare anche la qualità dell’insegnamento, a discapito degli studenti. I lavoratori hanno espresso anche un deciso ‘no’ alla prossima legge di bilancio che non investirà abbastanza nella conoscenza, rischiando di paralizzarla in un immobilismo senza uscita. Al termine del presidio, una delegazione ha consegnato un documento con tutte le istanze al Prefetto della Provincia Forlì Cesena.

La mobilitazione non finisce qui, infatti il 29 novembre sarà indetto lo sciopero generale Cgil e Uil di tutti i settori, in tutta Italia contro la manovra del Governo e in quella occasione sciopereranno nuovamente anche i lavoratori e le lavoratrici della conoscenza.