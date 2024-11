Domani festa delle Forze Armate, dal sacrario a piazzale della Vittoria

Domani verrà celebrata la Giornata dell’unità nazionale delle Forze Armate, un’occasione per la memoria collettiva e il riconoscimento del sacrificio dei militari italiani caduti in guerra. La giornata avrà inizio alle ore 9 al Sacrario dei Caduti (corso Diaz 95), dove si terrà una messa in suffragio celebrata dal vescovo Livio Corazza. A seguire, alle 10.15, le commemorazioni si sposteranno in piazzale della Vittoria. Qui, dopo l’omaggio del prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, avrà luogo l’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Sarà presente una compagnia d’onore interforze a rendere gli onori, e infine, verrà deposta una corona di fiori in memoria dei caduti. Nel pomeriggio, alle 17.15, sempre in piazzale della Vittoria, si svolgerà l’ammainabandiera, a cura del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile ‘Trieste’.

In preparazione a questa giornata, il Comando dei Carabinieri provinciale ha commemorato i militari vittime di guerra, depositando una corona d’alloro davanti al cippo dedicato ad ‘Andrea Lombardini’, brigadiere dei carabinieri assassinato dalle Brigate Rosse nel dicembre del 1974 ad Argelato, in provincia di Bologna. Lombardini per il suo sacrificio è stato insignito della Medaglia d’oro al valore civile.

Inoltre, per tutta la giornata di domani, la Casa del Mutilato e il Museo Dante Foschi (via Piero Maroncelli 3), rimarranno aperti al pubblico. I visitatori potranno usufruire delle visite guidate offerte dai volontari dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Ugo Berti 349.8499000.