Dovadola, 458mila euro per il nuovo teatro

Fra i dieci teatri di altrettanti comuni che si sono aggiudicati i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione (4 milioni di euro) per la ristrutturazione, vi è anche Dovadola, con un contributo di 457.994 euro, cui vanno aggiunti 144.629 euro come quota comunale, per una spesa complessiva di 602.624 euro.

Il finanziamento regionale è finalizzato a "sostenere le sedi teatrali con interventi di ristrutturazione, restauro, adeguamento tecnologico, al fine di renderle maggiormente fruibili, più confortevoli, pienamente accessibili, a ridotto consumo energetico, con impianti scenici aggiornati e al passo coi tempi, in grado di ospitare spettacoli che richiedano anche l’utilizzo di nuove tecnologie". A questi dieci progetti regionali, se ne aggiungono altri nove (3 milioni di euro) di valorizzazione del patrimonio architettonico, cioè progetti di restauro, conservazione, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale. Per i due bandi la Regione ha messo a disposizione in totale 7 milioni di euro. Spiega il sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari: "Il finanziamento per la ristrutturazione del teatro, che si trova nel complesso della sede comunale, si aggiunge ad un precedente finanziamento regionale di 1 milione e 150mila euro per mettere a norma e in sicurezza antisismica tutto il complesso, cui dobbiamo aggiungere circa 350mila euro di quota comunale".

I tempi della complessa opera di doppia ristrutturazione saranno abbastanza lunghi. Il teatro di Dovadola, che fino alla pandemia del Covid effettuava anche una rassegna teatrale in collaborazione col Teatro delle Forchette, costituisce anche il punto di riferimento per le attività culturali. Aggiunge a questo proposito il vicesindaco e assessore alla cultura, Massimo Falciani: "Una volta ristrutturato, il teatro di Dovadola offrirà ottime possibilità per il nostro comune e per l’intera vallata del Montone e non solo, perché potrà accogliere spettacoli, mostre, convegni e incontri. Già attualmente ospita perfino le sedute del consiglio comunale".

Quinto Cappelli