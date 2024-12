‘Due anime’: il nuovo inedito di Marianne Mirage in onda

È in uscita domani ‘Due anime’, il nuovo singolo della cantautrice Marianne Mirage. Si tratta del terzo estratto da ‘Teatro’, il disco di inediti che sarà pubblicato il 17 gennaio. In questo brano Mirage parla del sesso nella sua forma più mistica e celebrativa, descrivendo la connessione profonda tra due esseri, fusione tra il concreto e l’astratto, tra corpo e anima. Per Marianne la sessualità è un portale per un viaggio interiore verso trasformazione emotiva che trascende il fisico per abbracciare una dimensione universale. ‘Due anime’ introduce la parte più concreta dell’album in uscita, che esplorerà le trame complesse dell’animo umano, svelandone la forza e la fragilità, l’energia e il potere emotivo. Cantautrice e musicista capace di fondere con grazia pop, indie e alternative, Marianne inizia la sua carriera nel 2016 con l’album ‘Quelli come me’, ma è nel 2017 che si fa notare dal grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo con il brano ‘Le canzoni fanno male’, scritto da Kaballà e Francesco Bianconi. Negli anni, condivide il palco con artisti di fama internazionale, da Brunori Sas a Patti Smith, che la chiama in apertura al tour italiano del 2017. Importanti le collaborazioni nel mondo del cinema, con Pupi Avati e Paolo Genovese.