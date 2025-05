Due tombe in stato di abbandono: via la concessione

I servizi cimiteriali del Comune di Forlì hanno disposto avviso alla cittadinanza di decadenza della concessione per 2 tombe ubicate nel cimitero Urbano monumentale. Si tratta di 2 tombini in evidente stato di abbandono o di pericolo per il distacco delle parti marmoree, che contengono i resti mortali di salme tumulate da oltre 50 anni, e per le quali non è stato effettuato l’aggiornamento del titolare della concessione, come prescrive il regolamento di polizia mortuaria. L’avviso è stato affisso nella bacheca del cimitero Monumentale per almeno 60 giorni "naturali e consecutivi".