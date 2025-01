E al Marconi si studia ‘pratica del pensiero’

Quello filosofico è un metodo che serve a tutti. È in base a questo principio che, in continuità con il percorso avviato due anni fa, all’istituto tecnico Marconi è ripartito il progetto sperimentale ‘Inventio’ che prevede l’attivazione di laboratori di filosofia nelle classi dell’istruzione tecnica e professionali. Si tratta di percorsi di orientamento e formazione per il potenziamento delle competenze dei ragazzi finalizzate alla promozione di pari opportunità di genere, nel quadro della progettazione Pnrr.

Al Marconi ora il progetto ora coinvolge circa 120 studenti, 6 classi, guidati dai docenti di lettere in collaborazione agli esperti esterni dell’associazione ‘Filò - Il filo del pensiero’. Il percorso prevede un totale di 24 ore per ciascuna classe, durante le quali non si studia storia della filosofia, ma si fa ‘pratica del pensiero’ attraverso il dialogo.

"L’approccio laboratoriale, e l’utilizzo di tecnologie digitali – precisa il dirigente Marco Ruscelli (foto) – contribuiscono allo sviluppo di competenze trasversali che permettono ai futuri diplomati di gestire le novità del mondo moderno e del lavoro: digitalizzazione, automazione, gestionalità partecipata, internazionalizzazione, diversificazione, co-working e altro ancora".

A essere potenziate sono le abilità comunicative, l’autonomia decisionale e di risoluzione dei problemi, la collaborazione nei lavori di gruppo, l’adattabilità, la creatività e, non ultimo, il pensiero critico. "I futuri tecnici e ingegneri si arricchiscono di strumenti critici e relazionali per gestire le trasformazioni del mondo del lavoro e affrontano l’educazione sentimentale e civica, assicurandosi l’opportunità di agire in modo attivo e consapevole".