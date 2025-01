Ecco ’Teatro’, il quarto album della cantautrice Marianne Mirage

Si intitola ‘Teatro’ ed uscito ieri il quarto album della cantautrice forlivese Marianne Mirage. Si tratta di un disco vivo, intimo e immediato, in cui la musica diventa una via d’accesso privilegiata al mondo interiore anche grazie alla inconfondibile voce di Marianne, sensuale e pervasiva, e agli arrangiamenti essenziali che mettono in risalto la forza evocativa delle parole.

Marianne Mirage si addentra con profonda sensibilità nelle trame complesse dell’animo umano, esplorandone la forza e la vulnerabilità, l’energia e il potere emotivo, e invitando gli ascoltatori a una riconnessione autentica con sé stessi. Porta in scena temi al contempo personali e universali: il coraggio delle donne, il diritto di raccontare la propria storia, la ricerca di stabilità in una fede più grande, la guarigione dopo il dolore di una separazione, la riscoperta della speranza e dell’empatia, e la connessione profonda tra l’essere umano e la natura.

Cantautrice e musicista capace di fondere con grazia pop, indie e alternative, Marianne Mirage ha iniziato la sua carriera nel 2016 con l’album ‘Quelli come me’ (Sugar Music) e nel 2017 ha calcato il palco di Sanremo con ‘Le canzoni fanno male’, scritta da Kaballà e Francesco Bianconi. In seguito ha portato avanti progetti diversi, anche nel mondo del cinema, collaborando con Paolo Genovese per il film ‘The place’ e la serie ‘I leoni di Sicilia’.