Economia Progetti, l’unione fa la forza

C’è fermento nel mondo economico e dell’associazionismo.

Si è appena concluso all’agenzia di Generali Italia di Forlì l’incontro tra Massimo Monacelli, general manager di Generali Italia e Gabriele Tedesco, direttore vendite, e i rappresentanti procuratori Giovanni Biserni, Paolo Saltarelli, Andrea Biserni e Manuele Bizzarri. La visita è stata l’occasione per celebrare il recente accorpamento di Cesena nell’agenzia di Forlì, nata con l’obiettivo di creare una realtà di riferimento a livello nazionale.

Nei giorni scorsi, nella sala assembleare di Coldiretti a Forlì si è tenuto un incontro straordinario dedicato alle donne imprenditrici dei territori di Forlì-Cesena e Rimini. L’assemblea, organizzata e coordinata da Monica Rapellini coordinatrice di Donne Impresa interprovinciale, è stata un momento di grande ispirazione e condivisione.L’incontro ha confermato il ruolo determinante delle donne nel settore agricolo e ha rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per tutte le presenti. Nei giorni scorsi si sono riuniti anche i senior dell’associazione.

Si è concluso il 1° marzo per i giovani di Coldiretti Giovani Impresa Interprovinciale Forlì Cesena Rimini il viaggio studio nella suggestiva Valle del Douro, il cui panorama è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. Partiti da Forlì il 27 febbraio, con base di appoggio nella splendida città di Porto, il viaggio studio fa parte di un intenso programma formativo, organizzato da Coldiretti Giovani impresa interprovinciale, costituito da corsi di lingue straniere, di comunicazione e marketing, di posizionamento imprenditoriale. Il viaggio ha permesso ai partecipanti di approfondire le loro competenze nel settore agricolo e vinicolo, nonché di stabilire importanti contatti professionali. Coldiretti Giovani Impresa è impegnata nel fornire opportunità di crescita e formazione per i giovani imprenditori agricoli, contribuendo così alla promozione e alla prosperità del settore.

Il 3° Congresso Mlac di Forlì-Bertinoro ha eletto le nuove segretarie del movimento lavoratori di Azione Cattolica che sono state individuate in Elisa Zanetti e Sonia Ravaioli, rispettivamente delle parrocchie di San Benedetto e Ravaldino e saranno in carica per il triennio 2024-2027.