Elezioni, Montalti verso l’ufficialità

A sancire la candidatura ufficiale di Raffaele Montalti per la lista civica che scaturirà da Officina Politica dovrebbe essere una riunione che si terrà questa sera a Forlimpopoli. Ultime ore per definire quindi gli ultimi dettagli per lo sfidante, quasi ufficiale, di Milena Garavini alle prossime elezioni amministrative. Classe 1965, Montalti, è residente a Forlì e dipendente comunale di Forlimpopoli. Grande appassionato di sport e tifosissimo della Juventus, ha guidato lo Juventus Club di Forlì fino a tre anni fa. Non è nuovo all’agone politico essendosi candidato 5 anni fa nella sua città con la lista civica Forlì Cambia in favore del sindaco Gian Luca Zattini. Questa sera dovrebbe essere anche licenziato il nome della lista civica che non sarà Officina Politica, come confermato qualche giorno fa da Stefano Raggi, ex assessore all’ambiente in quota Verdi della prima giunta di Paolo Zoffoli, che coordina il gruppo insieme all’ex candidato sindaco per la Lega, corse proprio contro Zoffoli, Gian Luca Zanoni. In attesa di capire se Indipendenza, il movimento politico di Gianni Alemanno, presenterà una propria lista, come annunciato dal coordinatore provinciale, Massimo Viroli, si va così a definire il primo sfidante della sindaca Garavini, sostenuta dal centrosinistra.

Matteo Bondi