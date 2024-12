Ernst Knam accende l'albero di Natale e il videomapping a tema cioccolato

Il grande giorno è arrivato: questo pomeriggio si accenderanno l’albero di Natale e il videomapping a tema ‘Fabbrica di cioccolato’. Ospite d’eccezione sarà lo chef e maître chocolatier Ernst Knam, l’amatissimo re del cioccolato, diventato particolarmente celebre per la sua partecipazione a talent show a tema gastronomico come Bake off, in onda su Real Time.

In mattinata Knam sarà protagonista di uno show cooking (a porte chiuse) con gli studenti dell’alberghiero Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, che potranno assistere alla preparazione di una torta all’interno della casetta natalizia allestita in piazzetta della Misura.

Nel pomeriggio, alle 17, sarà proprio lui a illuminare l’albero di Natale e le proiezioni. Chi prenderà parte al pomeriggio di festa troverà anche la pista di pattinaggio su ghiaccio, la giostrina e le casette di Natale.

Prende il via oggi anche la nuova edizione di Forlì che Brilla Music Edition che vedrà tante band emergenti esibirsi in diversi punti strategici del centro. Illuminazioni a tema anche all’inizio di corso Mazzini, sotto il porticato.

Grande novità di quest’anno, infine, è il concorso ‘Caccia al biglietto d’oro’, con tantissimi premi in palio: fino al 24 dicembre, grazie alla collaborazione di commercianti e aziende del territorio forlivese, sarà possibile collezionare i preziosi biglietti facendo compere in numerosi negozi del centro e partecipare il 6 gennaio all’estrazione finale.

Infine oggi sarà aperto al pubblico il campanile di San Mercuriale, in piazza Saffi, con possibilità di visita dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.30. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà devoluto alle parrocchie dell’Unità pastorale del Centro storico.