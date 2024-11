’Esperienze D.M.’: sul palco i tre creator digitali più amati

Il PalaGalassi, con i suoi 5mila posti, si prepara ad accogliere, domani alle 21, un trio di star del web che ha saputo conquistare sia il mondo digitale che quello teatrale. Awed (Simone Paciello), Riccardo Dose e Dadda (Daniele D’Addetta) porteranno a Forlì la seconda stagione di ‘Esperienze D.M.’, format che, tra storie imbarazzanti e ironia irriverente, ha già fatto breccia nel cuore dei giovani.

Il trio è ormai una presenza consolidata nel panorama dei creator digitali: Awed vanta 2,3 milioni di follower su TikTok, Riccardo Dose 2,79 milioni di iscritti su YouTube, e Dadda è seguito da 661mila persone su Instagram. Il loro successo sui social, però, non è bastato. Il desiderio di instaurare un contatto più diretto con il pubblico ha portato il format fuori dallo schermo, trasformandolo in un’esperienza teatrale. Dopo una prima stagione unica, con 46 date tutte sold-out e oltre 50mila spettatori, i tre tornano con uno spettacolo completamente rinnovato. ‘Esperienze D.M.’ ha anche ottenuto un importante riconoscimento, vincendo lo scorso marzo il premio ‘Spettacolo rivelazione 2024’, a testimonianza dell’originalità del progetto.

Per questa seconda stagione, sono previste oltre 90 date in tutta Italia, un segnale inequivocabile della crescente popolarità dei tre protagonisti. Il nuovo spettacolo proporrà esperienze inedite raccontate con la stessa ironia dissacrante e la complicità che ha reso celebre il format.

Il tema principale, però, rimane lo stesso: storie di sesso dai risvolti inaspettati, capaci di scatenare grandi risate nel pubblico. Uno degli elementi distintivi dello show è l’interazione con gli spettatori, che promette di coinvolgere giovani e adulti in un’atmosfera leggera e divertente. La società Stadium Srl, che porta la firma della programmazione degli eventi al Pala Galassi, si è aggiudicata il bando di gara promosso dal Comune di Forlì per la gestione del complesso nei prossimi due anni. La stagione inaugurale è partita con grande slancio, proponendo un ricco cartellone di spettacoli, concerti e musical pensati per soddisfare tutti i gusti. ‘Esperienze D.M.’ si aggiunge al calendario di iniziative di grande richiamo. Lo show si rivolge a un pubblico maggiorenne – come precisano gli organizzatori – e non è adatto a chi ha animi troppo delicati o a genitori poco inclini al senso dell’umorismo. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone, sia online che nei punti vendita fisici. I prezzi vanno da 28,75 euro per il primo anello a 40,25 euro per il primo parterre.

Valentina Paiano