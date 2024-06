Festa della Repubblica tra Alfieri e polemiche

La festa della Repubblica si è svsvolta nelle piazze di tutta la Romagna con appuntamenti istituzionali e il coinvolgimento delle forze dell’ordine, ma anche di tanti comuni cittadini, in molti casi studenti coinvolti in vari progetti.

Particolarmente significativa la cerimonia di Forlì, dove il prefetto Rinaldo Argentieri ha incontrato i tre Alfieri della Repubblica, giovanissimi meritevoli segnalatisi durante l’emergenza alluvione: la forlivese Valeria Frasca e i cesenati Abderrahim Ben Rhouma e Selim Ayach. Il tema del disastro di un anno fa è emerso anche nello spettacolo dei ragazzi della scuola elementare Livio Tempesta della Cava, plesso duramente colpito. I nuovi cavalieri sono stati Alessandro Albonetti (luogotenente dei carabinieri di Forlimpopoli), Ermes Battistini, Davide Maggioli, Vito Massimiliano Alagna, Sergio Faedi, Lino Pasquariello, Alessandro Ricci, Ludovico Scalia, Maurizio Albano, Stefano Chironi, Cesare Magalotti e Domenico Tampieri.

A Cesena, il tradizionale concerto con la banda musicale ai Giardini Pubblici è stato annullato per le avverse previsioni meteo che si sono poi rivelate sbagliate. Una decisione che ha scatenato l’attacco del candidato sindaco del centrodestra contro Lattuca: "Non avere un piano B nemmeno per le celebrazioni della Festa della Repubblica la dice lunga sulle capacità organizzative del Comune – ha detto Marco Casali –. Visto che i Giardini Pubblici sono a due passi dal Bonci, si poteva prevedere il concerto a teatro. Ma il sindaco ha preferito annullare tutto".

A Rimini si è tenuta la cerimonia in piazza Cavour con il passaggio in rassegna da parte del picchetto in armi. Sabato sera concerto della Mondaino Young Orchestra con il saluto del prefetto Rosa Maria Padovano.

A Ravenna, dopo l’alzabandiera alle 10 seguito dalla lettura del messaggio del presidente della Repubblica, il conferimento delle onorificenze, alla presenza dei tre giovani Alfieri della Repubblica premiati da Mattarella al Quirinale lo scorso 13 maggio: Matteo Violani di Faenza, Letizia Galletti di Lugo e Guido Betti di Ravenna. Il prefetto Castrese De Rosa ha consegnato dodici onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a Arnaldo Agresta, Massimo Cavallone, Casimiro Franza, Eugenio Fusignani, Gianni Ghirardini, Cesare Giuliani, Stefano Pace, Federico Villa, Federico Mercati, Elena Zannoni, Anthony Manno, Giuseppe Palumbo. Consegnate anche le stelle al merito a Patrizia Fiorini, Vittorio Melandri, Davide Ricci, Giampiero Sabbatani, Mauro Salvaori.