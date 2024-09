Festa di San Michele Arcangelo tra riti, musica e divertimento

Si svolgerà domani a Tredozio la festa di San Michele Arcangelo, patrono e titolare della parrocchia. Alle ore 10 sarà celebrata la messa solenne nel tendone attiguo la chiesa (inagibile per i danni del terremoto di un anno fa), durante la quale il vicario generale della diocesi di Faenza-Modigliana, don Michele Morandi, impartirà il sacramento della cresima a 8 ragazzi di 14 anni. Seguirà la processione per le vie del paese, animata dal parroco don Massimo Monti e dalla Banda di Popolano. Nel pomeriggio la festa proseguirà al circolo parrocchiale.

Una delegazione del Comune e della Pro loco si recherà ad Arcevia, un Comune della provincia di Ancora gemellato con Tredozio, per partecipare alla locale Sagra dell’Uva, durante la quale si svolgerà la sfida delle uova sode fra i due sindaci, detta in marchigiano ‘Disfida della Scoccetta’, l’equivalente della battitura delle uova sode oppure ‘picé’ della Sagra dell’Uovo per Pasqua a Tredozio.

La festa di San Michele Arcangelo si svolgerà anche ad Abeto, un paesino nel Comune di Marradi, ma ai confini fra Modigliana, Tredozio e Lutirano, nella valle Acerreta. Alle 16 sarà celebrata la messa festiva non in chiesa (inagibile per le conseguenze del terremoto), ma nel Querceto. Seguirà l’animazione musicale con orchestra romagnola e rinfresco per tutti i partecipanti. Le offerte raccolte saranno destinate a favore dei restauri della chiesa di Abeto.

Quinto Cappelli