Fine del mercato tutelato: come orientarsi

La chiusura del mercato tutelato, il passaggio al mercato libero, gli aggiornamenti tariffari dell’Arera: il mondo dell’energia sta cambiando. Per conoscere cosa succede nel mercato italiano di luce e gas, Cna Forlì-Cesena organizza un webinar gratuito dedicato a imprese e cittadini che si terrà questo pomeriggio alle ore 18.

Per entrare nel merito dei nuovi scenari e delle opportunità di questo nuovo mercato, nel corso dell’incontro online Enrico Villa, responsabile Canale Associazioni Ali Energia, approfondirà le possibili previsioni fornendo informazioni utili per poter scegliere le proprie forniture nel modo migliore e più conveniente. Il webinar è gratuito previa iscrizione sul sito www.cnafc.it/eventi. Per maggiori informazioni è possibile contattare Fatima Elghazioui (tel 0543 770314; redazione@cnafc.it).