Fiumana, a Villa Pandolfa domani evento natalizio per ogni età

La Tenuta Pandolfa apre le porte del suo incantevole parco per un evento natalizio da non perdere. Domani, a partire dalle 10.30, si terrà ‘L’Emporio del Natale’, un’occasione per scoprire le eccellenze del territorio e fare acquisti originali per le festività. I titolari della dimora gentilizia tra Fiumana e Predappio annunciano "un viaggio tra i sapori e l’artigianato all’interno della storica Villa, circondati da un’atmosfera natalizia, dove visitatori e appassionati potranno trovare un ricco assortimento di prodotti locali". Qualche esempio? Degustazioni di vini Noelia Ricci e Pandolfa, creazioni artigianali e natalizie della Stamperia Bertozzi, specialità gastronomiche di Gelati Allegri, cura e wellness di Isola di Paolo. L’Emporio del Natale non è solo pensare ai regali, spiegano ancora i titolari: "Saranno organizzati divertenti laboratori a tema natalizio, con posti limitati, per coinvolgere grandi e piccini in attività creative e imparare nuove tecniche. Laboratori creativi e culinari a cura di Bosco, Michela Ioli e Isola di Paolo, per un’esperienza indimenticabile".

Con i suoi 140 ettari di parco, loa Tenuta Pandolfa, è scenario ideale per un’esperienza natalizia indimenticabile. Tra vigneti, alberi da frutto e antichi boschi, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera magica e scoprire le meraviglie di questo luogo unico. Le manifestazioni si svolgeranno domani fino alle 17, con ingresso gratuito e workshops a pagamento (info: Alice Gargiullo 339.3853485 e info@ casadinoelia.it).

Quinto Cappelli