Fiumi e Deo guidano i ‘Civici’. E c’è anche la voce del Cesena

Sono ben 63 le liste civiche di varie città dell’Emilia Romagna che hanno composto la lista ‘Civici per de Pascale Presidente’ a sostegno, appunto, del sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, alla presidenza della Regione. A guidare la pattuglia dei cinque candidati per il collegio di Forlì-Cesena è Michele Fiumi, che nel recente passato è stato motore della lista ‘Rinnoviamo Forlì’ capace di portare in consiglio comunale Elena Colangelo.

"Ci accomuna il fatto di non essere professionisti della politica – spiega lo stesso Fiumi –. Civici, appunto, che prestano le loro competenze maturate in anni di lavoro all’amministrazione della cosa pubblica". Alcuni, come Elisa Deo, sindaca di Galeata per tre mandati, hanno già esperienza: "Ma di professione sono infermiera a Santa Sofia" ha ricordato lei stessa, prima di spiegare come "la difesa della sanità pubblica, che è il centro del programma di Michele de Pascale, mi ha convinta ad accettare l’invito di presentarmi come candidata, con lo scopo di portare acqua alla causa comune, cioè avere un grande governatore della Regione. E il sindaco di Ravenna lo sarà".

Nel programma dei Civici c’è anche la Romagna: "Vogliamo che ci sia una riflessione sulla riorganizzazione politica del territorio – afferma Fiumi – partendo proprio da qui, dove quattro grandi città sono poco distanti l’una dall’altra. Si potrebbe così pensare a una grande area metropolitana al posto delle tre province attuali".

Ad accompagnare Fiumi e Deo anche la forlivese Loretta Raffuzzi, psicoterapeuta dell’Ausl Romagna, che si è sempre occupata di adolescenti e giovani: "Ed è proprio in questo ambito che sento di poter portare il mio apporto, individuando anche percorsi di formazione socio-affettiva per i ragazzi, ma anche per gli adulti, che possono essere figure di riferimento ma devono imparare a rapportarsi con i giovani".

Da uno stabilimento balneare di Cesenatico arriva Fulvio Sanulli, "per portare l’esperienza turistica di mare e rappresentare quella microimpresa familiare che viene tanto decantata, ma poi, nei fatti, maltrattata". Vorrebbe riportare "la Romagna meta privilegiata delle vacanze degli italiani" invece ‘Sandro Base’, al secolo Sandro Rotondo, ovvero lo speaker dello stadio ‘Manuzzi’ nonché voce di Radio Studio Delta e vocalist nei locali: "Dobbiamo tornare ad essere la capitale del divertimento – spiega –, quello sano, non solo notturno, adatto a tutte le famiglie".

Matteo Bondi