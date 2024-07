Fondi per gli eventi cinematografici: "Riconoscimenti importanti, ma il Comune si impegni di più"

Ci sono anche due eventi forlivesi tra i 41 progetti dedicati a cinema e audiovisivo che saranno sostenuti dalla Regione con 1 milione e 165 mila euro complessivi, che verranno spartiti tra le diverse realtà: si tratta del festival Sedicicorto e della rassegna Meet the docs!.

La giunta regionale ha approvato la graduatoria delle domande pervenute a seguito del bando per cofinanziare e sostenere l’organizzazione e la realizzazione di manifestazioni cinematografiche regionali di rilievo, "Festival e rassegne valorizzano l’industria cinematografica e danno l’occasione alle produzioni anche di nicchia di mostrarsi al pubblico e di rafforzarsi – commenta l’assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori –. La Regione continua a investire su queste manifestazioni che puntano verso la direzione di fare dell’Emilia-Romagna la capitale produttiva dell’audiovisivo".

Il festival Sedicicorto, arrivato alla sua 21^ edizione, è dedicato al mondo dei cortometraggi ed è un appuntamento imperdibile per i cinefili che, ogni autunno, hanno la possibilità di assistere a proiezioni di lavori provenienti da tutto il mondo. La kermesse ha ricevuto 36mila euro per il prossimo triennio "mille in più rispetto alla scorsa volta – sottolinea il direttore artistico Gianluca Castellini –. Una piccola cosa, quasi simbolica che, però, dimostra fiducia nel nostro progetto. La cifra complessiva, in ogni caso, ci offre un po’ di respiro sulla programmazione futura".

Il team di Sedicicorto, del resto, è già da tempo all’opera per la prossima edizione e sa bene fino a che punto dietro a un ricco cartellone si nascondano sforzi titanici, anche da un punto di vista economico. "La nostra speranza, ora, è tutta per il Comune: l’ultimo bando triennale dedicato ai progetti culturali, infatti, ha visto per noi una decurtazione di circa 10mila euro. Nel 2025 dovrebbe uscire il bando nuovo e l’auspicio è che si scelga di investire di più, altrimenti il festival sarà a rischio, ed è un peccato perché Sedicicorto è ormai un pezzo di cultura irrinunciabile per la città".

Anche Meet the docs! ha ricevuto i fondi regionali, arrivando prima nella categoria ‘rassegne’ (infatti, a differenza di Sedicicorto, non prevede alcuna premiazione). In questo caso il bando ha una valenza annuale e la somma stanziata è di 15mila euro. La rassegna esiste da otto edizioni e, per tre giorni, vede la proiezione di documentari di diverso genere e sui temi più diversi, uniti ogni anno da un filo conduttore.

"Siamo molto contenti sia per il contributo economico che ci arriverà, sia per il riconoscimento al nostro lavoro – commenta il direttore artistico Matteo Lolletti –. Siamo ormai arrivati all’ottava edizione che si terrà in ottobre e per noi è molto bello vedere riconosciuto il valore di ciò che proponiamo".

Anche Meet the docs!, però, nell’ultimo triennio ha visto scendere il contributo comunale: "Con l’ultimo bando ci è stato quasi dimezzato. Abbiamo comunque apprezzato l’aiuto dell’assessore alla cultura, ma va detto che ci siamo trovati di fronte alla scelta: o proporre una rassegna sottotono o investire di tasca nostra. Abbiamo optato per la seconda strada, ma non è sempre facile. Nonostante questo non intendiamo fermarci".