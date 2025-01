"Forlì brilla, non a San Silvestro"

Brilla, ma non troppo, piazza Saffi. Questa l’opinione del gruppo consiliare Pd, al quale non è piaciuta l’assenza di eventi nel cuore della città la sera di Capodanno. In luglio, ricordano i dem, "l’assessore Andrea Cintorino – alla quale, dopo l’insediamento della nuova Giunta, veniva affidata la delega ai ’Grandi Eventi della Città’ – aveva dichiarato alla stampa la volontà di aggiungere anche il Capodanno al calendario delle feste invernali. Tale impegno, evidentemente da non considerare come un ’grande evento’, è stato disatteso, nonostante sia rimasto invariato l’impegno di spesa per luminarie e videomapping (al quale si deve aggiungere certamente il maggior costo energetico per l’alimentazione delle stesse)".

Ma, prosegue il Pd, "Forlì per chi brilla? Mentre tutti i principali centri della Romagna come Cesena, Cesenatico, Ravenna, Cervia, Faenza e Rimini hanno valorizzato i propri centri organizzando con buon successo la propria festa di Capodanno, il Comune di Forlì ha scelto di lasciare piazza Saffi nell’abbandono".

La circostanza "stupisce sotto molti aspetti, il primo dei quali è il contrasto tra l’esorbitante impegno economico che l’Amministrazione Zattini dedica da anni alle decorazioni luminose di Forlì senza profondere tuttavia alcuno sforzo per la creazione di un evento che ovunque, senza per forza essere di grosse dimensioni, crea aggregazione, socialità e identità. A che serve una ’Forlì che brilla’ senza nessuno che la viva nella notte più vivace dell’anno?".