Forlimpopoli, all’Artusiana torna la sfida dei Nocini

‘Nocini a confronto’, la sfida dedicata alla produzione casalinga del liquore ottenuto dal mallo della noce, è pronta per l’edizione 2024. L’iniziativa, rivolta a produttori non professionisti, è promossa da Ais Romagna (Associazione Italiana Sommelier) insieme al Comune di Forlimpopoli, Casa Artusi e Alberghiero in occasione della Festa Artusiana. Possono partecipare tutti i produttori casalinghi di nocino residenti in Romagna e a Imola, che dovranno consegnare un campione (di qualsiasi annata) del prodotto di 250 grammi. Al di fuori di quel territorio sono ammessi un massimo di 10 campioni per provincia o Compagnia del Nocino di riferimento. La scadenza è il 19 giugno, gli esemplari devono essere recapitati presso Casa Artusi di Forlimpopoli solo il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18. A giudicare i campioni sarà una giuria composta da Sommelier Ais ed esperti degustatori. I primi 5i parteciperanno alla selezione finale con premiazione e consegna dei premi Noce d’oro, d’argento e di bronzo. La cerimonia di premiazione avverrà il 30 giugno alle 18, a Casa Artusi.