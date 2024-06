Forlimpopoli, i ’burdel’ classe 1974 soffiano insieme 50 candeline

‘Nel mezzo del cammin di loro vita’ hanno deciso che era arrivato il momento di ritrovarsi, venerdì sera, per festeggiare insieme i 50 anni. Sono i ’burdel’ classe 1974 nati a Forlimpopoli. Oltre un centinaio hanno risposto presente all’appello lanciato da un manipolo di organizzatori, tutti naturalmente 50enni e forlimpopolesi: Thomas Casadei, Angela Mangelli, Andrea Gori, Patrizia Santarelli, Alessandro Righi e Fabio Marisi.

Un lavoro durato mesi per rintracciare i circa 160 che nel 1974 sono nati a Forlimpopoli. "Ci siamo sparpagliati per il mondo – raccontano gli organizzatori –, infatti, ci hanno risposto dalle Americhe e dell’Australia, così come da Taipei. Una dal Kentucky è riuscita anche a partecipare". Se non presenti, in tanti hanno mandato videomessaggi per restare in contatto con vecchi compagni di scuola o della parrocchia. Una serata di emozioni, ricordi, con una colonna sonora d’eccezione "A ognuno abbiamo chiesto la sua canzone preferita – spiegano i promotori – così la scaletta delle canzoni che ci ha accompagnato durante la serata era proprio la nostra". Una maglietta a ricordo, un libro dove lasciare un ricordo scritto e la sensazione di far parte di un grande gruppo. "Abbiamo fatto un regalo a noi e a tutti dal valore inestimabile. Ci siamo dedicati del tempo, stretto abbracci e regalato emozioni. Nessuno dimenticherà questa nostra impresa" così un partecipante ha scritto in una delle pagine del libro delle dediche.

Matteo Bondi