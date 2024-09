Forlimpopoli, laboratorio di scrittura culinaria

‘Autobiografia culinaria e ricettari di famiglia’ è il titolo del corso di scrittura creativa, promosso da Casa Artusi a Forlimpopoli, con Martina Liverani, giornalista enogastronomica. Tre lezioni, il 10, 17 e 24 ottobre dalle 20 alle 22, per imparare i segreti sulla scrittura del cibo e su come mettere nero su bianco le ricette di famiglia. Durante il primo appuntamento si parlerà dei libri e degli autori che hanno influenzato il modo di scrivere di Liverani. Ognuno dei partecipanti sceglierà qualche libro di riferimento per costruire il proprio stile di scrittura.

Nel secondo incontro si imparerà a scrivere una ricetta, non un semplice elenco di operazioni da seguire in cucina, ma una vera e propria storia, mettendo insieme le ricette e strutturando un vero e proprio ricettario personale. Infine si arricchirà il ricettario, durante il terzo appuntamento, con ricordi e storie personali per dare quel tocco biografico necessario ad un libro gastronomico. L’obiettivo del corso è quello di imparare a scrivere di cibo e creare il proprio ricettario personale.

Al termine del laboratorio, Casa Artusi elaborerà per ogni partecipante un ricettario illustrato e impaginato in formato digitale, con tutte le ricette condivise durante il corso. Le lezioni si terranno presso la sede di Casa Artusi in via Andrea Costa 27. Il costo è di 60 euro. E’ necessaria la prenotazione: pochi posti ancora disponibili sul sito casartusi.it.