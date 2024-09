Frana, cede il ’jersey’ nel cantiere a Pianetto

Anche il fiume Bidente ieri si è ingrossato notevolmente. Oltre a diverse colate di fango sulle strade comunali, urbane ed extraurbane, sulla Bidentina nel cantiere della frana di Pianetto a Galeata (foto) i new jersey a valle hanno ceduto per lo smottamento del terreno. La ditta Coromano è intervenuta e la circolazione è sempre stata garantita anche se con rallentamenti inevitabili. Sempre in Comune di Galeata, a Strada San Zeno, vigili del fuoco, Protezione civile e operai comunali sono intervenuti per aiutare le famiglie colpite da allagamenti per ripulire i locali e il manto stradale. Nella giornata di ieri si sono registrati oltre 60 mm di pioggia a Santa Sofia e 100 a Cusercoli, dove alcune vie sono state allagate; per i prossimi due giorni si prevedono accumuli compresi tra i 70 mm e i 120. "La situazione è delicata e monitorata. Finora si segnalano piccoli cedimenti e allagamenti – precisa Daniele Valbonesi, consigliere provinciale delegato alle viabilità del forlivese –, ma nessuna strada nella serata di ieri risultava interrotta al traffico". Oggi scuole chiuse.

o.b.