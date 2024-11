Paura a Forlì: fuga di ammoniaca dallo stabilimento

Forlì, 3 novembre 2024 – Fuga di ammoniaca in un’azienda di Forlì, lungo via Ravegnana, tra i quartieri Ospedaletto e Pieveacquedotto. Si tratta di Gramellini, attività specializzata nell’acquisizione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari congelati, la cui sede è al civico 397. Fortunatamente, solo il negozio si affaccia sulla strada, mentre lo stabilimento produttivo rimane alle sue spalle, nelle campagne. L’ammoniaca è un gas che ha poteri naturali di refrigerazione, dunque viene utilizzato dalle imprese del settore.

Sul posto sono già intervenute le forze dell’ordine: tocca ai carabinieri bloccare la viabilità lungo via Ravegnana, deviando il traffico in maniera che le auto non possano passare di fronte allo stabilimento. Lo stop ha bloccato la circolazione presso due rotonde lungo via Ravegnana: quella all’altezza di via Napoleone Bonaparte (dove si sta costruendo il supermercato Esselunga) e quella in corrispondenza di via Punta di Ferro e via Traiano Imperatore (dove sorge l’Hotel Globus).

Man mano che ci si avvicina a piedi, cresce la puzza di gas, che può provocare anche bruciore agli occhi.

Al momento non si segnalano persone intossicate né famiglie evacuate. Ovviamente è necessario tenere le finestre chiuse. Sono pronti ad ogni evenienza i sanitari del 118.

L'intervento del 115

Una situazione simile si era verificata a settembre 2022 in uno stabilimento Orogel di Forlimpopoli: dopo qualche ora, l’allarme era rientrato.