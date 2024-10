Galleria Vittoria: il maxi-cantiere. Parcheggio pronto in primavera: "Progetto strategico per il centro"

I lavori sono cominciati poco meno di un anno fa, a fine novembre 2023, e ora c’è una data per la loro conclusione: l’opera di riqualificazione della Galleria Vittoria sarà completa entro la prossima primavera.

Nello stesso periodo, secondo le previsioni, si dovrebbero concludere anche gli interventi che interessano il vicinissimo corso della Repubblica.

Il maxi cantiere della Galleria Vittoria, infatti, insiste a pochi metri da quello del principale corso cittadino, un’arteria alla quale in tanti guardano con preoccupazione: qui i lavori – che pure sono ancora entro le tempistiche stabilite – risultano essere particolarmente lunghi rispetto alle esigenze di chi nella via ci lavora. Tra i diversi esercenti che negli ultimi mesi hanno deciso di abbandonare corso della Repubblica, c’è anche chi ha incluso tra le motivazioni proprio il prolungarsi dei lavori di scasso della pavimentazione che inevitabilmente finiscono per allontanare i clienti, dimostrando di avere poca fiducia nel ritorno positivo che gli abbellimenti, almeno negli intenti dell’amministrazione, dovrebbero portare con sé una volta ultimati.

Adesso il concludersi della riqualificazione della Galleria Vittoria, da almeno un decennio una delle zone più critiche di Forlì insieme a quella dei Portici, potrebbe di fatto andare a rafforzare anche il piano che interessa corso della Repubblica, sanandone le debolezze sottolineate dai cittadini (ad esempio i lastricati già macchiati a pochi mesi dalla posa) in una sorta di osmosi positiva.

Nella galleria si stanno eseguendo operazioni per un valore complessivo di 6 milioni e sono previsti il recupero di oltre 100 posti auto interrati, stalli per la ricarica di auto elettriche, l’incremento degli spazi verdi, l’eliminazione delle barriere architettoniche e un nuovo sistema di illuminazione a basso consumo energetico. Le ditte esecutrici sono la Cear di Ravenna di Gilberto Bedei e la Crcs. La Direzione dei lavori è affidata agli ingegneri Raffaella Lombardi, Alberto Cipressi e Marco Ghezzi.

"I lavori procedono spediti – dichiarano il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore Vittorio Cicognani, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo e incontrato la direzione dei lavori – l’autorimessa è stata interamente ripulita, gli intonaci sono stati consolidati con materiale ignifugo ed è a buon punto la costruzione di un vano scala con ascensore, biglietteria automatica e bagni pubblici. La pavimentazione in resina sarà caratterizzata da un sistema di orientamento a terra colorato. Gli stalli saranno tutti videosorvegliati. Tra l’area esterna e quella interrata, infatti, sono previste più di 20 telecamere. Il controllo degli accessi sarà automatizzato con lettura della targa in entrata e in uscita".

Il progetto di riqualificazione della Galleria prevede anche la rigenerazione urbana delle aree esterne che vanno a collegarsi al giardino Annalena Tonelli, dove si trova il chiosco ‘La Fiasca’. "La ditta ha già rimosso tutti i dislivelli e i gradoni che interrompevano il percorso pedonale tra la Galleria e l’area verde. Sono state predisposte le vasche per le fioriere, alimentate da un sistema virtuoso di riciclo delle acque meteoriche e completata buona parte della nuova pavimentazione in gress porcellanato con le tracce per ipovedenti". L’opera, nelle parole del sindaco è realizzata "per oltre il 50%". "Questo è un progetto strategico per il centro storico – conclude – perché andremo a incrementare l’offerta di posti auto, a poche decine di metri da piazza Saffi. Inoltre, la riqualificazione della Galleria si pone come obiettivo quello di realizzare uno spazio dinamico e sostenibile, recuperando una zona abbandonata da decenni e vittima del degrado".