Ginnastica, la palestra rinascerà. Lavori entro il 2025 in via Isonzo. Intervento da 630mila euro

La palestra comunale di ginnastica Mercuriali di via Isonzo, fortemente voluta nella prima decade del Duemila da Bruno Grandi, atleta, allenatore e poi presidente per vent’anni della Federazione internazionale di ginnastica, rinascerà e tornerà agibile entro il 2025. L’impianto, invaso da acqua e fango durante l’alluvione, gestito da Asd Ginnastica Forlì e utilizzato dalle società Edera, Forti e Liberi, Polisportiva Cava Ginnastica e Gymnica96, subirà un vero e proprio restyling grazie a un progetto di recupero con un investimento di 630mila euro.

I lavori, illustrati ieri in municipio e attesi da tempo, partiranno a gennaio e sono finanziati da una donazione di Conad di 300mila euro e dai 330mila euro che l’assicurazione ha versato al Comune di Forlì. Il progetto prevede il riallestimento della struttura danneggiata partendo dal riutilizzo dell’attrezzatura ginnica rimasta illesa e dal ricollocamento di quella già presente temporaneamente alla Fiera di Forlì. È prevista inoltre una seconda fornitura di materiale, il posizionamento di nuove pedane per il corpo libero e la ginnastica ritmica, oltre agli attrezzi e alle tappetature, e il riallestimento in sicurezza della buca paracadute danneggiata.

"Dobbiamo ringraziare Conad – afferma Vittorio Cicognani, assessore comunale con deleghe ai lavori pubblici – perché col suo contributo trasformeremo una tragedia in un’opportunità, consegnando entro il prossimo anno alla città e ai ragazzi un impianto importante". Gli fa eco l’assessore allo sport Kevin Bravi aggiungendo che "continueremo ad investire in queste strutture, rendendole all’avanguardia e fruibili anche da persone con disabilità".

La cifra donata da Conad è inserita nell’iniziativa solidale ‘Sosteniamo l’Emilia-Romagna’, destinata al sostegno di 7 progetti di riqualificazione di siti di interesse pubblico danneggiati dalle alluvioni. "Siamo orgogliosi di aver sostenuto questa opera – spiega l’amministratore delegato di Cia-Conad Luca Panzavolta –, certi che tornerà a essere un punto di riferimento per l’intera comunità. Questo intervento rappresenta non solo un contributo economico, ma un impegno concreto, espressione dei valori del nostro modello cooperativo".

"Ringrazio Conad per aver pensato ancora una volta alla città di Forlì – dichiara il sindaco Gian Luca Zattini –. La palestra di via Isonzo tornerà fruibile ai tanti amanti della ginnastica del territorio. Oltre a essere un luogo importante di aggregazione per l’intero quartiere, l’impianto ha rappresentato negli anni un punto di riferimento per le discipline ginniche e una fucina di grandi atleti".