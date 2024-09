Gino Cecchettin al Buon Vivere ’Quello che ho imparato da Giulia’. Il dolore di un padre si fa lotta

Entriamo nel cuore del Buon Vivere: alle 18.30 al San Giacomo, Gino Cecchettin, intervistato da Corrado Ravaioli, presenta ‘Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia’.

La 22enne è stata brutalmente assassinata nel novembre scorso dall’ex Filippo Turetta. Gino è un padre che ha scelto di non restare in silenzio, rivolgendo un appello potente alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni, facendo del suo dolore privato un dolore collettivo in modo da contribuire a smantellare la cultura patriarcale che permea la società. Il libro è parte di un progetto più ampio a sostegno delle vittime di violenza di genere.

Alle 16.30 Vito racconta le potenzialità del teatro: un’occasione per ascoltare dalla viva voce del comico bolognese il suo percorso tra ironia e comicità in una chiacchierata alla scoperta delle forza del teatro e più in generale dell’espressività artistica come strumento di valorizzazione dell’individuo e di integrazione nella collettività per un benessere psicologico. Alle 18 un evento collaterale alla Biblioteca Malatestiana di Cesena: la presentazione del libro di Valentina Furlanetto ‘Cento giorni che non torno’, con l’autrice dialoga Paolo Zanfini, direttore scientifico della Malatestiana. Alle 21 ‘Palestina Terra, pietre e ulivi’, lo spettacolo di e con il giornalista d’inchiesta Valerio Nicolosi che vuole dare un una chiave di lettura alla crisi in atto anche attraverso una donazione indirizzata al Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere. Sempre alle 21, ma in Refettorio, ‘Why not?’, incontro con la partecipazione de I Terconauti che presenteranno il libro ‘Mia sorella mi rompe le balle - una storia di autismo normale’.

Alle 21.30 è il turno di Elisa Ridolfi in concerto con ‘Curami l’anima’, il suo disco vincitore della targa Tenco 2024 come miglior opera prima. Elisa Ridolfi ha al suo attivo una lunga carriera discografica e live, ma in questa occasione, assieme a Tony Canto che ne ha curato la produzione artistica e con cui ha co-scritto alcuni brani presenti nel disco, si è fatta autrice a tutto tondo riportando il suo mondo di linguaggi semplici ed efficaci, di melodie che sintetizzano gli anni dedicati al fado portoghese e al lavoro assieme ad alcuni dei massimi autori italiani (Lucio Dalla, Eugenio Finardi, Enzo Gragnaniello).

Tanti ancora gli eventi in caòendario oggi. Alle 14.30 alla sede della Fondazione Cassa dei Risparmi, ‘’Prendiamoci Cura’, buone prassi di tutela della salute e dimissioni di soggetti vulnerabili a cura di CIM onlus. Alle 15.30 ‘Cultura e/è partecipazione. Quando i cittadini raccontano il patrimonio, voci ed esperienze inconsuete alla scoperta delle radici di una comunità. Alle 16.30 lettura animata per bambini e bambine del libro ‘Il semaforo blu’ di Gianni Rodari. Alle 18 ‘prevenzione e antiginnastica’; alle 19 lo spettacolo ‘Preraffachè?’, con artisti eclettici e con la straordinaria partecipazione di Vito.

La mattina di domani si riparte alle 10 con la presentazione del libro ‘Terra bruciata. Come la crisi ambientale sta cambiando l’Italia e la nostra vita’: con l’autore Stefano Liberti dialoga Corrado Ravaioli. Sempre alle 10, ‘La vita è la tua. Ne hai una: non sprecarla!’; incontro sui corretti stili di vita per la prevenzione oncologica giovanile e la lotta all’Hpv. Il dottor Andrea Amadori e il dottor Alberto Farolfi illustrano parlano dell’importanza della prevenzione oncologica.