Giornata della Terra, domani passeggiate e incontri

Entrano nel clou gli eventi promossi dal Comune di Bertinoro per celebrare la Giornata della Terra. Domani prende il via alle 9 dal parcheggio di via Badia l’Albana Urban Trail, la passeggiata lenta inclusiva tra le vigne organizzata da Uisp. L’iniziativa prevede un percorso misto con quattro soste, a cura di esperti, dedicate a storia, territorio, botanica e vino. Contributo 7 euro. Nel pomeriggio il palazzo comunale ospita un doppio appuntamento. Alle 14,30 si terrà l’incontro con il prof Andrea Segrè nel corso del quale saranno presentati risultati e sviluppi del progetto Sprecometro, in corso di svolgimento su tre classi delle scuole medie e promosso localmente da Alea. L’obiettivo del progetto è quello di ridurre lo spreco alimentare domestico e i costi associati alla gestione dei rifiuti. Alle 15,30 si terrà un laboratorio di autoproduzione gratuito con Lucia Cuffaro, dal titolo ‘Meno è meglio: autoproduzione per una cosmesi naturale e igiene personale zero waste’. Scrittrice e autrice del blog autoproduciamo.it, ospite fissa di popolari programmi tv, Cuffaro si impegna per diffondere la cultura della riduzione degli sprechi e del benessere. Tutti i partecipanti potranno portare a casa i prodotti realizzati durante il laboratorio e riceveranno un’esclusiva dispensa. Nel loggiato comunale dalle 15 sarà attivo anche uno spazio-laboratorio per bambini a cura di Animasole.

Fratta Terme partecipa alle celebrazioni con due eventi. Alle 15, nell’area verde di via Ivrea, con ‘Nel Giardino segreto’: laboratorio per bambini con materiali di recupero. Fra le 16 e le 17,30 si terrà l’evento ‘Puliamo il mondo’ che prevede una merenda condivisa e una passeggiata con raccolta dei rifiuti per le vie di Fratta Terme. Per informazioni visitbertinoro.it.

Matteo Bondi