Giovedì dei bambini: oggi l’ultimo appuntamento

Ultimo appuntamento con i ‘giovedì dei bambini’ dalle 18 alle 22 in piazza Paul Harris (viale Marconi 13, a lato del Gran Caffè 900): una rassegna ludica-didattica dedicata alle famiglie con ragazzi, organizzata dal consorzio di promozione turistica in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole. In scaletta il mercatino (dalle 18), a partecipazione gratuita ma con iscrizione obbligatoria (0543.769631 – 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel). Possono partecipare i ragazzi tra i 5 e i 14 compiuti, solo se accompagnati e/o assistiti da un genitore o da chi ne esercita la tutela. Oltre al mercatino sono in agenda i laboratori creativi con Monica e il truccabimbi con Simona. La rassegna si chiuderà con le letture a cura dei volontari di Nati per leggere, dalle 20 alle 21 e, a seguire, lo spettacolo di bolle e i giochi di gruppo con Tata Fata.