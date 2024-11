Gruppo Cai Valle del Tramazzo:: "Miglioreremo i nostri sentieri"

La sentieristica è una delle strutture portanti del turismo in Appennino, argomento molto sentito nelle vallate romagnole, ma anche nelle città della Via Emilia. Questo è stato anche l’argomento di un recente incontro svoltosi a Tredozio, presenti alcuni amministratori locali di Tredozio e Modigliana, della sezione Cai di Faenza e dei gruppi Cai di Modigliana e iscritti di Tredozio. Racconta il sindaco di Tredozio, Gianni Ravagli: "Abbiamo discusso approfonditamente del futuro della nostra vallata e della volontà di ciascuno dei presenti di preservarla e renderla fruibile agli appassionati amanti della natura. La riunione ha rappresentato un momento di condivisione e confronto, dove sono emerse idee e proposte concrete per migliorare la rete sentieristica e garantire una manutenzione costante dei percorsi".

La riunione si è conclusa con un atto concreto: unire le forze della vallata per far nascere il ‘Gruppo Cai Valle del Tramazzo Modigliana Tredozio’, affiliato alla sezione Cai di Faenza, "come passo importante per rafforzare la comunità e promuovere iniziative comuni sulla manutenzione e proposte a favore del territorio". Inoltre, è stato rinnovato il consiglio del Cai faentino, con il tredoziese Bruce Saggese entrato in rappresentanza proprio della vallata. "Le azioni successive – commenta Ravagli – coinvolgeranno l’amministrazione nel siglare una convenzione con il Cai sezionale per consolidare e affermare un rapporto già attivo da anni, grazie anche al contributo di uno storico socio, Gabriele Ferrini, che tanto si è speso per il proprio amato territorio, e nella riqualificazione delle indicazioni sentieristiche all’interno del paese e per la cartellonista, dove troveranno spazio le nuove carte escursionistiche dell’Appennino Faentino pubblicate questo mese dalla sezione Cai".

