Gruppo Cicogna: al via 6 incontri per futuri genitori

Partono lunedì alla scuola materna di Galeata i corsi del ‘Gruppo Cicogna 2024’, curati da Asp San Vincenzo De Paoli per i Comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella e Premilcuore, Centro per le famiglie Informagiovani, Nati per leggere e Ausl Romagna: 6 incontri di preparazione alla nascita, rivolti a coppie in attesa. Il 16 e 23 settembre (16,30-18,30) incontro con il pedagogista. Le altre date saranno il 30 settembre, 14, 23 e 30 ottobre. Iscrizione obbligatoria (posti limitati): sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it; 335.8726933 .